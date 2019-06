Tragedia a Parigi. Almeno 3 persone sono morte e altre 28 risultano ferite a causa di un incendio scoppiato in una palazzina nell’XI arrondissement. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien.

Circa 200 vigili del fuoco sono al lavoro per i soccorsi. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Incendio in un palazzo di Parigi: almeno 3 morti e 28 feriti

L’incendio è divampato stamattina intorno alle 5. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme nell’edificio che si trova al numero 7 di rue de Nemours. Si legge sul sito di Le Parisien. Secondo quanto riferiscono i pompieri, il fuoco si è rapidamente propagato nella tromba delle scale quando molti degli abitanti del palazzo – un edificio di sei piani – stavano ancora dormendo.

Un portavoce della polizia ha spiegato che delle tre vittime, una è morta perché si è lanciata dalla finestra nel tentativo di fuggire alle fiamme, mentre le altre due sono rimaste carbonizzate.

L’edificio è stato costruito tra gli anni ’70 ed ’80. Oltre agli appartamenti, il palazzo ospita un ristorante e un hammam.

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie #nemours pic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) 22 giugno 2019



