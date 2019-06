Flat tax, Salvini: “Si farà, vogliamo subito la manovra finanziaria”

“Nessuna nuova tassa in più, anzi vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno”. Così il ministro e vice premier Matteo Salvini, a Sky Tg24 in spiaggia da Milano Marittima annuncia la flat tax. “A Bruxelles si mettano l’anima in pace, nel 2020 non tutti, ma tanti italiani, pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni. Servono almeno 15 miliardi che sono già trovati”, ha aggiunto.

Flat tax, Salvini: “Si farà”