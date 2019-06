Cristian Imparato è innamorato. Su Instagram sfoggia il suo amore per il fidanzato Davide Vitale, postando la foto di un bacio tra i due.

Cristian Imparato è innamorato, su Instagram la foto del bacio con il fidanzato

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha fatto coming out proprio all’interno della Casa durante una chiacchierata con altri due concorrenti, Enrico e Kiko. Ora ha finalmente deciso di presentare ufficialmente il suo nuovo amore. Sl suo profilo Instagram, infatti, spunta una foto in cui Cristian bacia il suo fidanzato.

La nuova fiamma di Cristian Imparato si chiama Davide Vitale ed è uno studente di medicina palermitano. A commento del post la parola “complicità” accompagnata da un arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt.

Sempre sul suo profilo Instagram, Cristian Imparato aveva lasciato intendere già da tempo che tra lui e Davide ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Per la prima volta, l’ex concorrente del Grande Fratello mostra mostra in maniera chiara ed inequivocabile la propria omossessualità e per farlo sceglie la foto di un bacio con il fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Complicità. 👬🌈 #balliamoinsieme #boyfriends Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 22 Giu 2019 alle ore 1:16 PDT

Cristian Imparato: l’omosessualità e il desiderio di paternità

Sempre all’interno della Casa, ex bambino prodigio di Io Canto aveva espresso la volontà di diventare padre: “Sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo…”. Sarà arrivato il momento di mettere su famiglia?

La conferma è arrivata dal diretto interessato: all’interno della casa Cristian Imparato, parlando con gli altri coinquilini, ha affermato: “Sono gay, in un contesto come il Gf esce tutto ma non sarei mai andato da nessuna parte a dirlo o a usarla come strategia”. Imparato aggiunge che non ritiene che tale comportamento sia d’aiuto perché “è un continuo etichettare, tu vai in trasmissione a dire sono etero?”.

Ma Cristian Imparato ha anche parlato del desiderio di paternità: “Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo… Per me il mondo è un continuo”. Su questo tema ha detto la sua anche Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari: “Sono d’accordo, sono dalla parte del mondo omosessuale. Oggi esistono le adozioni, l’utero in affitto… Non fare che adesso lo dici e non lo fai, vai avanti!”. Kikò ha aggiunto: “Ricorda che è bello non solo tramandare il tuo cognome, ma anche i tuoi pensieri, crescere una vita secondo i tuoi valori”. “Contribuisci a migliorare il mondo”, ha suggerito Nalli a Cristian Imparato.