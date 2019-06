Fedez da solo a casa fa un colpo di testa: “Ora in famiglia siamo tutti biondi”

Fedez rimane solo a casa e fa un colpo di testa. Il cantante si tinge i capelli e spiega: “Ora in famiglia siamo tutti biondi“.

Mentre il figlio Leone è al mare con la nonna e la moglie Chiara Ferragni è fuori per un viaggio di lavoro, Fedez cerca un modo per combattere la noia. Il rapper, da solo a casa, si lascia andare in colpi di testa per combattere il caldo e l’afa di Milano.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Fedez posta una selfie con i capelli biondi. Sorriso smagliante, tatuaggi in vista e una frase ironica a commento. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, scrive il rapper mostrando la chioma chiarissima.

I commenti

Non poteva mancare il commento di Chiara Ferragni. “Ma quanto sei figo amore mio“, scrive l’influencer, al momento lontana dal marito per motivi di lavoro. La Ferragni guarda anche con sorpresa il marito durante una videochiamata. Poi scrive: “Ora in famiglia siamo tutti biondi”.

I fan, invece, sono divisi. Tra loro c’è chi apprezza la scelta di Fedez e il suo nuovo look con i capelli biondi. Altri, però, sgranano gli occhi e chiedono aiuto proprio alla Ferragni. “Chiara fai qualcosa per favore“, scrive qualcuno.

Sul nuovo look di Fedez si esprime anche qualche personaggio del mondo dello spettacolo. La cantante Noemi, per esempio, scherza sui capelli biondi del rapper con un commento che fa riferimento a Game of Thrones. “House Targaryen?”, scrive.

Visualizza questo post su Instagram Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi 👦🏼 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 25 Giu 2019 alle ore 11:28 PDT

Foto dal profilo Instagram di Fedez.