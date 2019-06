F1, Vettel: “Mai vinto il Gp di Austria, vorrei provarci domenica”

La Formula 1 non ha pause: questo weekend il Mondiale riparte da Spielberg, dove è in programma il Gp d’Austria. “Questa gara piace a tutti nel paddock e anche a noi piloti. Questo tracciato è unico, incastonato tra le montagne sulle quali, con un po’ di fortuna, si può persino scorgere qualche residuo di neve”, ha detto il ferrarista Sebastian Vettel.

Vettel: “Vorrei vincere il Gp d’Austria”

“Su questa pista bisogna fare tutto alla perfezione, anche se è molto corta e si gira in poco più di un minuto. Anche qui è importante garantirsi una buona posizione di partenza per poter fare una buona gara. Senza dubbio è una pista sulla quale mi piacerebbe vincere, sono salito già sul podio ma mai sul gradino più alto. Vorrei provarci”, ha aggiuntio il tedesco.

Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di scuderia, Charles Leclerc. “Il circuito di Spielberg è sempre una bella location nella quale tornare. Il tracciato è piuttosto interessante: si tratta di un giro molto breve nel quale è fondamentale non commettere errori. Nella capacità di adattare me stesso e la macchina dal Q1 al Q3 credo di aver fatto parecchi progressi in Francia. L’obiettivo è proprio ripartire da quanto di buono fatto a Le Castellet per continuare a migliorare”, ha dichiarato il monegasco.

(ITALPRESS).