Il M5S espelle la Nugnes, Fico: “Sarà sempre nel Movimento”

Il M5S espelle Paola Nugnes dal gruppo parlamentare. Lo ha annunciato il capogruppo Stefano Patuanelli. La deputata aveva affermato la sua intenzione di lasciare il Movimento per passare al Gruppo misto.

Il blog dei 5 Stelle precisa che Nugnes “ha espresso la volontà di votare contro il taglio dei parlamentari“. “Paola sarà sempre M5S”, ha però replicato Roberto Fico.

Il M5S espelle la Nugnes

La Nugnes, si legge sul blog, “ha votato in contrasto al gruppo 131 volte, per le quali era aperta da tempo una procedura disciplinare nei suoi confronti. A queste si è aggiunto il voto contrario alla fiducia al governo presieduto da un presidente del Consiglio espressione del Movimento 5 Stelle, in violazione dell’articolo 3 del Codice Etico”.

“Paola Nugnes sarà sempre M5S perché il Movimento è un sentire e niente può cancellare dodici anni di lavoro, progetti, coraggio vissuti insieme. Dodici anni di strada percorsa fianco a fianco”, ha commentato il presidente della Camera.