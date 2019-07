Wimbledon, Seppi al 2° turno. Subito out Camila Giorgi

Andreas Seppi e l’erba, una lunga storia d’amore. Anche quest’anno l’altoatesino è deciso a continuare il suo buon rapporto con la superficie verde, e intanto si prende il secondo turno di Wimbledon. Non un risultato scontato, visto che l’esordio lo vedeva di fronte a un interprete pericoloso come il cileno Nicolas Jarry.

Ci sono voluti quattro set, dopo aver ceduto al tiebreak il secondo, ma Seppi ha dimostrato maggiore continuità per tutto l’arco della partita, prendendosi in scioltezza il terzo e il quarto parziale. Adesso, mercoledì, affronterà il vincente della sfida tra Marius Copil e Guido Pella, in programma nel pomeriggio.

Esce di scena al primo turno, invece, Camila Giorgi. La maceratese, che lo scorso anno aveva raggiunto la seconda settimana, si è dovuta arrendere in due set all’ucraina Yastremska. Un risultato che rischia di farla scivolare parecchio indietro nel ranking WTA, dopo i tanti infortuni che ne hanno compromesso la stagione su terra rossa.