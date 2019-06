ATP Halle, a Berrettini il derby con Seppi: ai quarti c’è Khachanov

Dopo l’erba di Stoccarda, Matteo Berrettini continua a sognare su quella di Halle. Nel derby italiano con Andreas Seppi, il ventitreenne romano ha rimontato un set di svantaggio al più esperto rivale, in un ideale passaggio di consegne tra i due azzurri più “erbivori” del circuito. Una vittoria che proietta l’allievo di Vincenzo Santopadre in Top 20, per la prima volta in carriera.

Berrettini è stato bravo a mantenere i nervi saldi nel secondo parziale, quando ha rischiato di mandare Seppi a servire per il match, salvandosi poi con un servizio sulla riga. Sull’erba di Halle, adesso, ritroverà nei quarti di finale Karen Khachanov, già battuto una settimana fa nell’altro torneo tedesco sul verde. Sullo sfondo, una possibile semifinale con Sascha Zverev, finalista qui nel 2016 e nel 2017.