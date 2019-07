SuperEnalotto e SuperStar, Jackpot da record

5 Stella da 726mila euro realizzato a Partinico, in provincia di Palermo, il 29 giugno scorso. Dall’inizio del 2019, informa Agipronews , il totale della raccolta ha superato gli 815,5 milioni di euro. La vincita più ricca, invece, è stata ilrealizzato a Partinico, in provincia di Palermo, il 29 giugno scorso.

Complessivamente solo con i premi di seconda categoria più ricchi (5 Stella, 5+ e i 5 al di sopra dei 50mila euro) nel 2019 ai giocatori sono state redistribuite vincite per circa 4,8 milioni di euro. La sestina esatta è stata centrata l’ultima volta più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Vincite storiche