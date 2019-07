Irina Shayk “indossa” la vendetta per Bradley Cooper, a chi è rivolto quell’ “Idiota”?

Meno di un mese fa, Irina Shayk e Bradley Cooper hanno ufficializzato la loro separazione. La top model però sembra pronta alla vendetta e lo fa a colpi di look. Sulla rete infatti girano foto in cui indossa una borsetta a forma di libro che riproduce la copertina del famosissimo romanzo “L’idiota” di Dostoevskij. A chi è rivolto?

Irina Shayk “indossa” la vendetta per Bradley Cooper

Irina Shayk pensa alla vendetta dopo un mese dalla separazione dall’ex compagno. D’altra parte, si sa che la vendetta è un piatto che va servito freddo. Dopo quattro anni insieme e una figlia, Lea De Seine, la storia tra la modella e Bradley Cooper è finita. Bisogna farsene una ragione.

Secondo quanto aveva riferito People, i due hanno deciso di collaborare in maniera amichevole alla custodia della figlia di due anni, Lea De Seine. Intanto sui social si manifesta il solito attivismo e gli utenti si scatenano sulla presunta relazione tra Cooper e Lady Gaga. Liaison che è poi stata smentita, ma molti fan non sembrano convinti.

La modella è da sempre molto riservata e poco attiva sui social per quanto riguarda la sua vita personale. Adesso, però, sembra essere in pieno “revenge mood”. Dopo aver sbollito per qualche settimana la delusione amorosa, la Shayk è passata al contrattacco. Prima le foto sexy durante uno shooting in Islanda e adesso quella che si presenta come una rivincita vera e propria.

Una modella di fama mondiale come Irina Shayk con il look ci sa fare e lei, infatti, ha scelto questa strada per lanciare un messaggio a “qualcuno”. A spasso per New York nel weekend Irina ha optato per capi basic: minidress bianco, giacca nera e anfibi Dr. Martens. Un outfit così semplice che pare essere in netto contrasto con la clutch, vero punto focale della mise. La borsetta a forma di libro Olympia Le-Tan infatti riproduce la copertina del famosissimo romanzo “L’idiota” di Dostoevskij.

L’accessorio è stato scelto proprio in “onore” di Bradley Cooper?