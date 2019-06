È arrivata la notizia ufficiale: Bradley Cooper, 44 anni e Irina Shayk, 33 anni, si sono lasciati. La notizia della rottura circolava ormai da giorni. La conferma è arrivata da una fonte certa all’autorevole People.

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati: è ufficiale

Secondo quanto riferisce Peoole, i due hanno deciso di collaborare in maniera amichevole alla custodia della figlia di due anni, Lea De Seine. Intanto sui social si manifesta il solito attivismo e gli utenti si scatenano sulla presunta relazione tra Cooper e Lady Gaga. Liaison che è poi stata smentita, ma molti fan non sembrano convinti.

La coppia ha cominciato a frequentarsi nel 2015, da allora ha sempre mantenuto la propria relazione lontana dai riflettori. Tutto è cambiato pochi mesi fa. Sulla scia dell’enorme successo di “A Star is Born”, film in cui Cooper è protagonista al fianco di Lady Gaga, i rumor su una possibile liaison tra l’attore e la cantante hanno messo in dubbio la solidità della relazione stessa.

Sin da subito sia l’attore che la cantante hanno categoricamente negato che ci fosse un legame sentimentale tra loro. Questo, però, sembra non sia bastato. La notizia confermata da People è che pochi giorni fa Irina Shayk ha fatto i bagagli e se ne è andata con la figlia.

Non è certo fino a che punto Lady Gaga abbia avuto un ruolo nella rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Nulla è stato accertato, né confermato.

Come abbiamo già ribadito, i due hanno provveduto a smentire subito i pettegolezzi. Quello che desta un po’ di sospetto, però, è il fatto che giusto qualche giorno fa, la popstar ha ufficializzato la fine della sua relazione con il fidanzato – ormai ex – Christian Carino, avvenuta a febbraio.

La notizia certa e ufficializzata è che la coppia Cooper-Shayk non esiste più. I due si sono lasciati ma forse l’attore non è rimasto single.