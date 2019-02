Bradley-Lady Gaga, l’ex moglie: “La sta manipolando”

Non si placa il gossip su Bradley Cooper e Lady Gaga. Il feeling tra i due sul palco del Dolby Theatre durante l’esibizione di “Shadow” agli Oscar 2019 era palpabile. A notare l’affiatamento non solo la compagna di Cooper, la modella Irina Shayk, ma anche l’ex moglie dell’attore.

Jennifer Esposito è stata sposata con Cooper per qualche mese dal 2016 al 2017 e sostiene che l’ex marito abbia calcolato ogni istante dell’esibizione spingendo Lady Gaga a cadere tra le sue braccia. Secondo la Esposito Bradley Cooper sarebbe un furbo calcolatore tanto da averlo descritto così nella sua autobiografia “Jennifer’s Way”.

Era divertente, intelligente, arrogante, tanto arrogante e un maestro della manipolazione. Aveva un lato meschino e freddo, la nostra relazione riguardava solo lui e ciò di cui lui aveva bisogno

L’ex moglie di Bradley Cooper è intervenuta anche in un post pubblicato su Instagram da David Spade, in cui l’attore comico statunitense aveva commentato parlando di Cooper e Lady Gaga: “Siamo sicuri che questi due non facciano sesso?”.

Jennifer Esposito ha risposto all’interpretazione di Spade con un sonoro: “AH”. Avrà voluto dire che qui gatta ci cova?