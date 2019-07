Diletta Leotta svela i retroscena della rottura con Matteo Mammì. Da poco tornata single, dopo la lunga relazione, si sfoga in una intervista sul settimanale Gente. La conduttrice racconta: “È stata una scelta di entrambi“, senza però chiudere le porte a un possibile ritorno di fiamma.

La sua estate sarà tutta dedicata alla famiglia, a cui è molto legata. In quanto ai rumors su una relazione con Francesco Monte, poi, Diletta Leotta smentisce.

Diletta Leotta dopo la rottura con Mammì “È stata una scelta di entrambi”

La relazione con Mammì è chiusa, ma bella conduttrice non si scoraggia e non esclude che l’amore possa riaccendersi. “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”.

D’altra parte Diletta al momento è ancora single e il suo cuore non è impegnato. A tal proposito la Leotta ha tenuto a smentire categoricamente un flirt con Francesco Monte, che le è stato attribuito qualche tempo fa. “Con lui sono in amicizia!”, ha detto la conduttrice.

Una donna del calibro di Diletta Leotta ha sempre uno stuolo di corteggiatori pronto a rapire il suo cuore, ma al momento lei non si lascia irretire. Sono tanti gli uomini che vorrebbero essere suoi partner, e come dar loro torto, ma la ragazza ha le idee ben chiare su come dovrà essere il suo principe azzurro.

Se le si chiede una descrizione dell’uomo ideale, allora Diletta Leotta è pronta a dipingere il quadro di papà Rori.

“Ha gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”.

Uomini, se avete queste caratteristiche, potreste essere un buon compagno per Diletta Leotta. Non siate timidi, fatevi avanti.