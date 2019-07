Nuovo mini sbarco in nottata a Lampedusa, il secondo dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l’ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa

Intanto sta facendo rotta verso l’isola il veliero Alex della ong Mediterranea, con 54 migranti tratti in salvo in acque Sar libiche. L’imbarcazione non è stata autorizzata dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, che coordina l’attività di soccorso in mare, all’ingresso nelle acque territoriali italiane

Intanto è stato notificato nella notte, come apprende l’Adnkronos, il divieto di ingresso nelle acque italiane alla nave Alex della ong Mediterranea che si trova a 12 miglia da Lampedusa con 54 migranti a bordo, tra cui donne e bambini. Il divieto è firmato dai ministri dell’Interno Matteo Salvini, da quello alla Difesa Elisabetta Trenta e dal ministro dei Trasporti Danili Toninelli.

Salvini contro l’ong Mediterranea

Già ieri sera, il capo del Viminale aveva detto: “C’è una barca in acque maltesi, secondo voi che porto hanno chiesto? Anche se fossero in Groenlandia chiederebbero Lampedusa. A questi non interessa il porto vicino più sicuro, questi fanno politica”. E ha anche accusato l’Unione Europea: “Fino a poco tempo fa il governo francese portava e abbandonava gli immigrati nei boschi dopo il confine, perciò nessuno dia lezioni”.

“Un naufrago non paga 3 mila dollari, e gli scafisti con quei 3mila dollari comprano armi e droga, e io non posso essere complice di chi alimenta il traffico di droga e armi – aggiunge Salvini – L’Unione europea fino ad ora se ne è strafregata, purtroppo bisogna alzare la voce”.