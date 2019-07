Migranti, Mediterranea: “Salvati 54 naufraghi, serve un porto sicuro”

Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della nave Alex. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini. Motovedetta libica arrivata tardi, prima intima l’alt, poi si allontana dalla scena”. Lo scrive l’ong Mediterranea Saving Humans su Twitter, annunciando il salvataggio di 54 migranti in acque libiche. “Siamo felici di aver strappato 54 vite umane all’inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro“, continua Mediterranea.

Felici di aver strappato 54 vite umane all’inferno della #Libia. Adesso serve subito un #portosicuro — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 4 luglio 2019

Migranti, Mediterranea salva 54 naufraghi

“Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l’Italia come punto di arrivo”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.