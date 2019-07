In arrivo un colpo di scena per Nunzia e Arcangelo. La nuova puntata di Temptation Island porta con sé conseguenze inaspettate. Il terzo appuntamento andrà in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5.

Temptation Island, colpo di scena per Nunzia e Arcangelo

Dubbi, delusioni, amarezza e tante lacrime ma qualcosa potrebbe cambiare radicalmente. Dopo il falò di confronto anticipato nel quale Nunzia e Arcangelo hanno deciso di abbandonare la trasmissione separati, i due potrebbero regalare nuove emozioni. Nunzia ha chiesto di incontrare nuovamente il suo ormai ex fidanzato in un confronto straordinario.

La scorsa puntata ha tenuto con il fiato sospeso per la possibile reazione di Arcangelo. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo, aveva chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere dei 21 giorni canonici. Tutto faceva pensare che il loro amore fosse giunto al capolinea.

Intanto le altre coppie…

Ma non è l’unica coppia a subire le conseguenze delle tentazioni sull’isola. Aria di tempesta anche per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca virata e le conseguenze metteranno a dura prova i loro equilibri.

Anche Sabrina, fidanzata di Nicola, di 12 anni più giovane di lei, sembra essere sempre più interessata al single Giulio. Mentre David continua a domandarsi quanto sia forte il sentimento di Cristina nei suoi confronti e, probabilmente, nel corso di questa puntata, arriverà ad avere qualche risposta in più. Non ci resta che attendere fino a stasera.

E infine Jessica e Andrea: la coppia di mancati sposini vede Jessica sempre più vicina al single Alessandro mentre nell’altro villaggio Andrea è speranzoso di un ripensamento della fidanzata ma vedrà nuovamente dei video importanti. Richiederà un nuovo falò di confronto? E soprattutto, questa volta lei accetterà di incontrarlo? Questo e tanto altro nella terza puntata di Temptation Island.