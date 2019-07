Temptation Island, Nunzia già al capolinea con Arcangelo?

Tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island. Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia va in onda lunedì 1 luglio, in prima serata su Canale 5.

Amore al capolinea per una delle coppie. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo ha chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere dei 21 giorni canonici. Come reagirà Arcangelo? Si presenterà al falò?

Intanto per tutte le coppie continua il viaggio tra i sentimenti: riusciranno, nel corso di questi giorni che vivono divisi dal proprio partner, a sciogliere i dubbi che li hanno spinti a partecipare a “Temptation Island”?

Katia e Sabrina mandano in crisi i fidanzati

Intanto a “Temptation Island” alcuni video, che riguardano Katia e Sabrina, hanno fatto infuriare i fidanzati.

La reazione di Vittorio dopo aver visto la clip è davvero sconcertante. Il ragazzo, di fronte alle immagini di Sabrina, si è sfogato con la tentatrice Vanessa. “Due anni e mezzo buttati nel c***”, ha detto.

Brutte notizie anche per Nicola, rimasto deluso dalla compagna 42enne, che è entrata di notte nella casetta dei single.

Vittorio contro Katia

Sin dal primo giorno Katia ha messo in chiaro di volersi godere la permanenza a “Temptation Island” e la presenza del single Giovanni l’ha agevolata in questo. Tra i due è partito da subito un corteggiamento reciproco, fatto di battutine e allusioni. Il fidanzato Vittorio, dal villaggio dei fidanzati, ha visto tutto e non ha nascosto la propria delusione. Dopo la puntata la produzione gli ha mostrato un altro video che riguarda Katia. “Due anni e mezzo buttati nel c***. E’ questo che mi sta sul c***, la perdita di tempo”, si è sfogato. La loro storia è al capolinea?

Sabrina entra nella casetta dei single

A sorpresa anche Nicola ha ricevuto un video che riguarda la fidanzata Sabrina. Prima di entrare a “Temptation Island” lei aveva dichiarato di voler mettere alla prova la maturità del compagno, di dodici anni più giovane. Dopo averlo visto in azione con le tentatrici e dopo aver approfondito la conoscenza con Giulio, però, qualcosa è cambiato. Nel video mostrato a Nicola la si vede infatti entrare da sola nella casetta dei single, dove non sono presenti le telecamere. Sarà andata ad un appuntamento clandestino con il tentatore Giulio?