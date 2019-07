Dal mondo social le stravaganze non mancano mai. Questa volta tocca all’influencer 19enne Belle Delphine, che ha deciso di vendere l’acqua che utilizza per farsi il bagno al prezzo di 30 dollari al barattolo. Ed è andata a ruba.

L’influencer Belle Delphine vende l’acqua con cui si lava a 30 dollari al barattolo

Il prodotto sta letteralmente facendo impazzire i 4 milioni di follower della ragazza. Si chiama “GamerGirl Bath Water” ed è già andato tutto esaurito in soli due giorni. “Vendo la mia acqua per voi assetati gamer boys“: così la cosplayer, che lavora a Londra, ha voluto provocare i suoi fans di Instagram. Ha postato una foto che la ritrae all’interno di una vasca da bagno mentre tiene in mano uno dei barattoli in vendita. Visti i risultati, possiamo dire che la provocazione è decisamente ben riuscita.

La modella sudafricana è diventata famosa per le sue foto in cui è travestita da alcuni personaggi dei videogiochi con le cosiddette “ahegao”, le espressioni facciali utilizzate durante il sesso nei videogame pornografici. Belle è provocante in ogni suo scatto postato sui social. In questo modo è riuscita a diventare famosa e raccogliere milioni di follower sui suoi canali social.

Non si capisce bene a che cosa debba servire l’acqua del suo bagno. La 19enne è riuscita a vendere tutte le confezioni di acqua in soli due giorni. Sul barattolo, la dedica d’amore per i suoi fans: “L’acqua non va bevuta, ma è solo per scopi sentimentali. Con amore da Belle Delphine”. Ha fatto tanto discutere l’acqua proposta da Chiara Ferragni per il prezzo considerato esagerato ma almeno quella si poteva bere.

Su YouTube l’iniziativa di Belle Delphine è diventata virale: da un lato i sostenitori che hanno recensito il prodotto, dall’altro i detrattori che la prendono in giro con i video. “Questa generazione è onestamente triste”, hanno commentato alcuni suoi haters. Qualcun altro chiede se ha urinato in quell’acqua. Una utente, infine, commenta che casi come questi sono la causa della sua riluttanza ad avere una figlia.