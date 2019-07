Il Palermo è escluso dalla prossima Serie B, ripescato il Venezia

Il Palermo è stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B, dopo le valutazioni della Covisoc, per inadempienze amministrative. A decretarlo è stato il Consiglio Federale della Figc, in corso di svolgimento a Roma. Al posto del club rosanero è stato ripescato il Venezia, che era retrocesso in C al termine della scorsa stagione dopo il play-out perso con la Salernitana.

Palermo escluso, in B ripescato il Venezia