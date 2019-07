Cristiano Ronaldo “is back”. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. Grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo.

La Juve riabbraccia Ronaldo, entusiasmo fra i tifosi

Ronaldo, che ha goduto di qualche giorno di vacanza in più visti gli impegni col Portogallo con cui ha vinto la Nations League, prenderà poi contatto coi compagni che oggi hanno in programma una sola sessione mattutina di allenamento al Training Center.

A questo punto Maurizio Sarri avrà il gruppo quasi al completo in attesa dei reduci dalla Coppa America (Alex Sandro, Dybala, Cuadrado, Bentancur) e di Kean e Pellegrini che hanno posticipato le vacanze dopo aver preso parte a Europei Under 21 e Mondiali Under 20. Il tutto senza fare i conti col mercato, che presto potrebbe regalare a Sarri un nuovo difensore: l’arrivo di Matthijs De Ligt dall’Ajax sarebbe ormai una questione di giorni.

