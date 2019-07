Uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e poi si butta giù. È accaduto a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Lancia la figlia dal balcone e si butta giù

Lui, un 35enne, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Si indaga sulle cause del folle gesto.