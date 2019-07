Serie A e Coppa Italia 2019-2020, ufficializzate tutte le date

La Lega di serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione della massima serie e della Coppa Italia. Il campionato prenderà il via domenica 25 agosto e ci saranno tre turni infrasettimanali, rispettivamente mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020.

Quattro, invece, saranno le soste: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembre 2019 e domenica 29 marzo 2020 per altrettanti impegni della Nazionale; ancora sosta anche domenica 29 dicembre, per lo stop del campionato per le festività natalizie (ultima giornata il 22 dicembre 2019 e ripresa il 5 gennaio 2020). Il torneo si concluderà il 24 maggio 2020.

Le date di Serie A e Coppa Italia

La Coppa Italia prenderà il via il 4 agosto prossimo con il 1° turno eliminatorio, quindi domenica 11 agosto 2° turno eliminatorio e domenica 18 agosto 3° turno eliminatorio.

Il quarto turno si disputerà il 4 dicembre, gli ottavi di finale mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020; i quarti sono in programma mercoledì 29 gennaio 2020. Più avanti la fase finale: semifinali mercoledì 12 febbraio 2020 (andata) e mercoledì 4 marzo 2020 (ritorno). La finale si disputerà il 13 maggio 2020. (ITALPRESS).