Un piccolo incidente per Wanda Nara, che si è ribaltata con una moto d’acqua insieme a una coppia di amici nel lago di Como. A raccontare l’episodio, avvenuto domenica, è stata la stessa moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi attraverso delle ‘storie’ su Instagram. I video mostrano il recupero delle moto da parte dei soccorritori e il ritorno a terra di Wanda Nara e i suoi amici su un gommone di servizio.

Wanda Nara si ribalta con una moto d’acqua nel Lago di Como, sta bene

Tutto bene quel che finisce bene. Qualche attimo di paura però c’è stato. D’altra parte è difficile stare a galla persino per una come Wanda Nara. Le insidie, infatti, sono dietro ogni angolo. Il calciomercato che riguarda Maurito, gli attacchi sugli alimenti di Maxi Lopez, le indiscrezioni sui provini per partecipare agli show tv e ora anche un incidente nel lago di Como. Questa volta però la Nara è al centro dell’attenzione per il piccolo incidente sul lago.

La famiglia Icardi ha trascorso il weekend nella villa che si affaccia sul Lario e tra grigliate, cene sontuose e partitelle sulle sponde, non è mancata neppure un po’ di paura. Proprio mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole dell’era Conte, Maurito si divertiva a tirare il pallone con i figli di Maxi Lopez. Intanto Wanda prendeva il largo insieme agli amici Kennys e Monica. L’episodio è stato documentato dalla stessa Nara sui social.

Nelle Stories di Instagram, infatti, la Nara scrive: “Quando c’è Kennys Palacio succede sempre qualcosa”. E nel fotogramma successivo si vedono gli amici bagnati come pulcini con la scritta “Ci hanno salvati” e il successivo ripescaggio della moto d’acqua. Al trio è andata bene e possono ridere del piccolo incidente avvenuto sul lago.