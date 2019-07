Instagram non fa visualizzare il numero di like, parte l’esperimento

Instagram non fa visualizzare il numero di like ricevuti. Parte oggi anche in Italia l’esperimento già avviato a maggio in Canada. La decisione, però, non è al momento definitiva.

“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti like ricevono” ha spiegato Tara Hopkins, head of Public Policy di Europa, Medio Oriente e Asia del social network di proprietà di Facebook.

Non preoccupatevi se aprendo il vostro profilo su Instagram non vedete più il numerino che indica quanti like avete ricevuto. La mossa è stata calcolata e la scelta è votata proprio alla libertà. Quindi, niente ansia. “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi” ha aggiunto il dirigente. “Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza sul social”. La decisione, quindi, non è ancora definitiva ma in via del tutto sperimentale.

La novità era stata già annunciata da Mark Zuckerberg lo scorso aprile, alla conferenza per gli sviluppatori di Facebook. Il tasto ‘like’ rimarrà, ma il numero dei cuoricini ricevuti sarà visibile solamente all’autore del post su Instagram. Gli utenti coinvolti nell’esperimento verranno informati con un avviso.