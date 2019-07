Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme, la conferma su Instagram

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. La conferma definitiva arriva su Instagram dove la showgirl ha pubblicato l’immagine di un enorme mazzo di rose rosse e il cuore pulsante del suo Prince.

Da giorni ormai i due lanciavano via social segnali di riavvicinamento: foto di famiglia, appuntamenti serali e allenamento insieme. Ora, però chi pensava che si trattasse solo di una ricerca di sintonia per il bene del piccolo Maddox, non può avere alcun dubbio. La foto condivisa da Melissa Satta è inequivocabile: i “Satteng” sono tornati insieme quindi, e si amano più che mai.

Quando si sono detti addio lo scorso inverno, in pochi avrebbero scommesso in un ritorno di fiamma. “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. Così aveva fatto sapere Melissa Satta per allontanare i dubbi sul suo matrimonio con Boateng. Ma poi la fede non compare più in nessuna foto postata su Instagram dall’ex velina.

A sottolinearlo Spysee.it che, spulciando le storie e le foto pubblicate su Instagram di Melissa Satta, ha notato l’assenza dell’anello. Il sito di gossip ha cercato anche di contattare Melissa Satta per un commento che non è però arrivato. Ma non è giunta nemmeno alcuna smentita, comportamento che lascerebbe davvero presagire la fine del matrimonio con Kevin Boateng.

Gli scatti di coppia che hanno iniziato a spuntare su Instagram hanno lasciato a bocca aperta i fan che facevano il tifo per loro. Giornate in spiaggia insieme al figlio e corse al parco in coppia, ma non solo. “Appuntamento con questo qui”, ha scritto la Satta pubblicando una foto con il calciatore, “Le mie scimmiette” ha scritto Boateng postando un’immagine di Melissa e del bambino. La conferma, poi, è arrivata sempre via social: un tripudio di rose rosse dal significato inequivocabile e un cuore che batte pieno d’amore.

Foto da Instagram.