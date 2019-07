Governo, Di Maio: “Escludo la crisi di governo, andiamo avanti”

“Escludo che ci possa essere una crisi di governo. Sono dinamiche di due forze politiche diverse”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, ospite ad Agorà Estate su Rai3. “Questo è un governo nato tra due forze politiche che non si conoscevano – aggiunge – sono orgoglioso di quanto fatto fino ad ora”.

Poi un appello a Salvini: “L’unica cosa che dico è che tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, credo sia giusto incontrarsi, ci vediamo e troviamo come sempre un punto e andiamo avanti”.

Di Maio: “Escludo la crisi di governo”

“Secondo me e’ auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo – ha aggiunto – ogni volta cerco di trovare una intesa e una mediazione per avere dei risultati per gli italiani”. “Dobbiamo fare la manovra e vogliamo abolire il canone Rai e abbassare il bollo auto che è una tassa odiosa“. (ITALPRESS)