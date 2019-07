La battaglia di Sinisa Mihajlovic è ufficialmente cominciata. Tre giorni dopo il ricovero del tecnico serbo presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, “si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia – fa sapere il Bologna in una nota – si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Mihajlovic così ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico”.

Mihajlovic inizia le terapie

“Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico è in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto”, dove la squadra rossoblù sta preparando la prossima stagione. Il tecnico aveva anticipato a lunedì il suo ingresso in ospedale, a due giorni dalla conferenza stampa in cui aveva annunciato di avere la leucemia.