Elettra Lamborghini e la foto in costume che fa impazzire i fan

Elettra Lamborghini ha pubblicato sui social una foto in cui indossa un costume davvero hot che sta facendo impazzire i fan. L’estate della cantante è decisamente bollente, anche grazie ai suoi successi musicali, ma l’attenzione dei follower è attirata da altro.

Sta registrando infatti numerosi successi con i suoi ultimi singoli. Da Fanfare con Guè Pequeno, a Tocame con Pittbull, passando per Corazόn Morado, tutti i brani stanno scalando le classifiche diventando dei veri e propri tormentoni.

Elettra Lamborghini e la foto in costume

Elettra Lamborghini sta vivendo un’estate all’insegna del successo. La cantante sta scalando le classifiche italiane e spagnole con i suoi nuovi singoli: Fanfare con Guè Pequeno, Tocame con Pittbull e Corazόn Morado. Questi sono solo alcuni brani contenuti all’interno del suo ultimo album uscito lo scorso giugno.

La sua esuberanza l’ha sempre contraddistinta e i fan hanno apprezzato le sue forme oltre che il suo talento. Genuina e spontanea, talvolta anche eccessiva, la Lamborghini conquista ogni giorno sempre più fan. Oltre ad essere considerata la “twerking queen”, anche sui social inizia a vantare un seguito non indifferente.

Il suo profilo Instagram, infatti, conta 4 milioni e mezzo di follower e nessuno resta mai deluso dai contenuti che condivide. Uno degli ultimi scatti postati nelle Stories, non a caso, sta diventando virale.

Elettra è davanti allo specchio in posa per un selfie, con indosso un costume da bagno che lascia poco all’immaginazione. Il reggiseno, a fascia, è intrecciato dietro al collo e lascia intravedere il suo seno prosperoso e lo slip è talmente piccolo che sembra non riuscire a coprire ciò che dovrebbe. Un bikini davvero audace, che è perfettamente in linea con il carattere della cantante. Capelli raccolti e senza un filo di trucco, la Lamborghini è davvero stupenda.

Il suo profilo Instagram è pieno di foto audaci come il suo carattere. Se da un lato non mancano mai gli apprezzamenti, è pur vero che dall’altro qualcuno accusa dei ritocchini alle foto, soprattutto per “gli addominali finti”. Elettra Lamborghini però è sempre stata formosa ed è riuscita a farne un vanto, lo dimostra l’infinità di like e apprezzamenti ricevuti. Con buona pace degli haters.

Foto Instagram Elettra Lamborghini.