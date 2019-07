Un vero e proprio scontro a colpi di stories su Instagram quello tra Francesco Facchinetti e Irama. Tutto è partito dall’ex Dj e ora produttore che si è scagliato con invettive poco lusinghiere contro un “ex” amico, che lo avrebbe preso in giro.

Immediata – sempre attraverso una story – è arrivata la risposta di Irama che ha pubblicato una foto in cui alza il dito medio. Non è certo a chi si riferisse Facchinetti con il suo attacco ma il pensiero dei fan è andato subito al cantante. Lo stesso papà Roby, appresa la notizia, si è premurato di chiamare il figlio e “rimproverarlo”. A quel punto Francesco ha cercato di mettere una pezza: nessun litigio col cantante e suo ex assistito.

Francesco Facchinetti contro Irama, il cantante alza il dito medio e l’ex dj smentisce

Francesco Facchinetti ha sempre mostrato un atteggiamento molto aggressivo sui social. Anche le persone che non lo conoscono si sono fatte quindi l’idea che l’ex DJ abbia un pessimo carattere e la cosa non dev’essere lontana dal vero.

Dopo le minacce contro gli haters della figlia, infatti, in queste ore Francesco Facchinetti ha promesso vendetta nei confronti di un traditore, e gli indizi conducono a Irama, che ha già risposto a tono. Perché i due sarebbero ai ferri corti?

Il messaggio di Francesco Facchinetti

“Da oggi ho un nemico in più da abbattere… te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni. Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno nel mirino. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il c..o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inc…ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai…”.

E il post era corredato da un bel dito medio. Lo stesso che nelle proprie story in cantante Irama aveva mostrato. E così i due sono stati collegati. Irama faceva parte della agenzia di Francesco Facchinetti e tutti hanno pensato che stessero appunto litigando probabilmente per questioni economiche.

La risposta di Irama

Immediata la risposta di Irama che ha pubblicato una storia girata in primo piano in cui, con espressione annoiata, mostra il dito medio alla fotocamera.

Non accontentandosi di scattare una semplice fotografia, il cantante ha usato la funzione boomerang, in maniera che il gesto si ripetesse praticamente all’infinito.

Anche la fama di Irama non lo dipinge come una persona tranquilla e posata. Per questo motivo quindi è stato lecito supporre che il cantante avesse dei conti in sospeso con qualcuno e che abbia voluto manifestare in maniera molto chiara la propria strafottenza nei suoi confronti .

La pubblicazione della storia di Irama, collegate a informazioni di dominio pubblico e a indiscrezioni che vengono direttamente dall’ambiente discografico, hanno portato a delineare un quadro abbastanza chiaro: Irama ha interrotto la collaborazione con Facchinetti.

Francesco Facchinetti è stato infatti il manager di Irama fin dagli esordi del cantante e ha ovviamente contribuito ampiamente al raggiungimento dei risultati che Filippo si è messo in tasca finora.

Pare però che i rapporti tra Irama e il socio di Francesco Facchinetti non siano esattamente idilliaci, e che il cantante abbia deciso di tagliare i ponti con la casa di produzione di Facchinetti, la NewCo Management.

L’intervento di papà Roby Facchinetti

Francesco è stato assaltato sui social dai fan di Irama che lo hanno fortemente insultato ma a far scattare la replica è stato l’intervento di papà Roby Facchinetti: “Questa cosa ha fatto allarmare un po’ mio papà che mi ha chiamato dicendomi ‘Dio delle città, questa cosa non si fa’ ho letto questa cosa sul Mediavideo…”.

La smentita di Francesco

“Ho ricevuto un sacco di messaggi diretti e molti insulti e non mi ero accorto del disastro che stava nascendo su tutti i siti italiani”, inizia così la story riparatrice di Francesco Facchinetti che su Instagram prova a spiegare il significato dei video inviati sui social.

“Sono stato in riunione per ore e poi mio padre mi ha chiamato per dirmi del casino che stava succedendo ‘ho letto la notizia su Mediavideo, queste cose non si fanno’. Ma papà, è tutto falso”. Facchinetti ha poi specificato che il destinatario delle invettive era un suo (ex) amico.

Facchinetti infatti ha voluto precisare: “Ho fatto tre stories contro un mio amico che mi ha tradito, non un ragazzo con cui lavoro ribadisco il concetto, sono ca..i miei e del mio amico. Irama non c’entra nulla, le faccende che riguardano il lavoro sono ca..i miei”.