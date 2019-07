I Simpson tornano al cinema, presto il nuovo film sulla famiglia gialla più amata al mondo. Lo ha annunciato il creatore della serie Matt Groening.

I Simpson, presto il nuovo film sulla famiglia gialla più amata al mondo

La serie tv sulla famiglia Simpson e tutti i personaggi di Springfield è ormai prossima alla sua trentesima stagione. Si è già consacrata anni fa come la serie più longeva e adesso sembra proprio che non abbia intenzione di andare in pensione.

Sui Simpson ne sono state dette tante. La famiglia simbolo dell’America, nel bene e nel male, ha sempre affrontato in maniera ironica ma mai banale le situazioni della quotidianità. Ognuno di noi ha imparato a conoscere e affezionarsi ai personaggi con i quali Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno a che fare ogni giorno. Se da un lato continua la fortuna della serie, adesso i Simpson sono pronti per tornare al cinema.

Matt Groening, il creatore dei simpson, ha rivelato al San Diego comic con che un nuovo film del franchise potrebbe arrivare presto in sala dopo il debutto cinematografico del 2007.

“Non ho alcun dubbio – avrebbe detto – che ci sarà un nuovo film dei Simpson un giorno. Credo che Disney voglia qualcosa in cambio dei suoi soldi. Il primo film ci ha quasi ucciso. Non avevamo una seconda squadra per il film, quindi le stesse persone che scrivevano, animavano, doppiavano e creavano le musiche per la serie tv hanno fatto anche il film. Era il 2007, ci siamo quasi ripresi adesso. Quasi.”

Ricordiamo che con l'acquisizione di Fox da parte di Disney anche l Simpson sono finiti del calderone della casa di Topolino e arriveranno in streaming a Novembre su Disney+.

La trama del primo film si colloca dopo la diciottesima stagione della serie TV. Adesso, a ridosso della trentesima, la famiglia gialla d’America ha ancora tanto da raccontare. E chissà cosa ci riserverà il prossimo lungometraggio.