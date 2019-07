Luigi di Maio di concede una breve vacanza con la fidanzata Virginia Saba e l’atmosfera diventa presto bollente. Dopo le immagini del “collega” Matteo Salvini in atteggiamenti intimi con Francesca Verdini sulla riviera romagnola, adesso tocca a Di Maio.

Luigi Di Maio e Virginia Saba, la vacanza è bollente

Il vicepremier del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in edicola da mercoledì, in Sardegna in una sorta di “luna di miele” con Virginia Saba. Altro mare e altra spiaggia, ma per i due politici il “copione” vacanziero è lo stesso.

Il settimanale pubblica gli scatti del vicepremier e ministro del Lavoro avvinghiato alla Saba in bikini. La stringe a sé, la accarezza e la guarda con gli occhi di chi è perdutamente innamorato. Una vera e propria fuga d’amore in Costa Smeralda per la coppia, che di tempo da trascorrere insieme ne ha poco.

Lei sui social infatti lamentava il poco tempo a disposizione da trascorrere con Di Maio: “Cerco una spiaggia bella per buttarmi in acqua qualche ora. Perché il tempo per rifiatare è davvero ristretto! Secondo bagno della stagione e la cosa più bella sapete qual è? Il profumo di elicriso della Sardegna e stare finalmente con Luigi…”. E un paio di giorni dopo ha aggiunto: “La nostra microvacanza è finita. Ma la Sardegna ci ha ricaricato di energia”.

La “sfida” con Salvini

I due vicepremier sembrano sfidarsi anche sulle vacanze. Il solito botta e risposta della politica si riversa sui gossip di coccole e baci con le rispettive fidanzate. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, però, sono diversi su tutto anche sulle location.

Il leader della Lega, infatti, ha scelto la spiaggia affollata di Milano Marittima per concedersi una vacanza con la fidanzata Francesca Verdini, tra carezze e mosse hot. Di Maio, invece, punta all’intimità con Virginia Saba e vola nella riservata Baja Sardinia.

Quello che sicuramente attira maggiormente l’attenzione sono i fisici perfetti delle fidanzate. Se i due vicepremier mostrano un poco di “pancetta”, Virginia e Francesca fanno invidia nei loro bikini striminziti. Se di sfida si può parlare anche durante le vacanze, allora la domanda “sorge spontanea”: chi la spunta tra la Saba e la Verdini?

Foto pubblicate su Diva e Donna.