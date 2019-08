Amanda Knox e la raccolta fondi per le nozze: è già sposata da dicembre

Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson, lo scorso 23 luglio, avevano lanciato una raccolta fondi per sposarsi. La ragazza americana, però, risulta già sposata dal 1° dicembre 2018. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che pubblica anche il certificato di nozze con la data.

La raccolta fondi

La notizia della raccolta fondi è stata diffusa dal New York Daily News. Secondo quanto riportato, la coppia voleva realizzare una festa con parenti e amici ma dichiava di essere a corto di soldi.

Alla coppia mancano soldi, così decide di farsi aiutare con una raccolta fondi. La motivazione? Sposarsi. Il quotidiano che riporta la notizia precisa che nella pagina creata ad hoc, ispirata alla galassia, la coppia chiede fino a 10mila dollari per organizzare la “festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici”.

“Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l’Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante”, afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi.

Amanda Knox è già sposata da nove mesi

Tutta una montatura quindi. Amanda Knox, infatti, la ragazza americana, assolta dopo aver passato quattro anni in carcere per l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher, sarebbe già sposata con Cristopher da ben 9 mesi.

Il documento che attesta le nozze è consultabile anche on line negli archivi della contea statunitense di King County, nello stato di Washington.

La domanda che ne deriva è molto semplice: perché la coppia ha lanciato una raccolta fondi per pagare un matrimonio che si è già tenuto? L’ipotesi avanzata da Oggi è che si sia trattata di una mossa voluta da Cristopher, che di mestiere fa lo scrittore, per farsi un po’ di pubblicità.