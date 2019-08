L’economia italiana non cresce. Nel secondo trimestre il PIL in Italia è rimasto fermo, come atteso. Ha pesato la dinamica negativa del settore industriale: produzione in calo e indice PMI (Purchasing Managers’ Index) in area di contrazione.

Per l’occupazione, invece, l’andamento è stato positivo (+0,5%), “ma ciò può indicare che è in corso la creazione di posti di lavoro di basso valore nei servizi”. È quanto emerge dal rapporto Congiuntura Flash del Centro Studi di Confindustria.

Pil, per Confindustria segnali positivi ma investimenti nota dolente