Dopo una stagione ricca di sfide e di successi, Barbara d’Urso si prende una pausa e va in vacanza, per tornare carichissima a settembre.

La presentatrice ha lasciato senza fiato i suoi followers pubblicando su Instagram una foto in bikini, mostrando un fisico da urlo nonostante i suoi 62 anni. Lo scatto social ha fatto immediatamente il giro del web ricevendo una valanga di like ma anche tanti attacchi.

Barbara D’Urso in bikini da urlo a 62 anni, lo scatto scatena il web

Con le foto pubblicate, Barbara D’Urso ha confermato, ancora una volta, quanto sia in forma nonostante i suoi 62 anni. Fisico da urlo e pose da ragazzina, la conduttrice di Mediaset ha fatto centro con questo scatto social.

Uno degli ultimi post pubblicati da Barbara D’Urso su Instagram ha fatto il giro del web e ha raggiunto i 31 mila likes in poche ore. Tantissimi anche i commenti, che hanno superato il migliaio. La foto in questione mostra la presentatrice in bikini sdraiata a bordo piscina.

La D’Urso indossa un costume da bagno scuro. Nella foto mostra una posa studiata nei minimi dettagli, sguardo verso il basso e grandi occhiali da sole. Completano il tutto seno in bella vista e gambe sottili, scolpite, senza un velo di cellulite.

Spirito da ragazzina, quindi, ma anche il fisico potremmo dire. Gente, inoltre, pubblica in esclusiva una serie di fotografie in cui la conduttrice televisiva è ospite di amici in barca a Capri e in altre perle del Golfo di Napoli. Giornate atletiche e scatenate per la D’Urso, che non si risparmia tra tuffi e nuotate.

Le reazioni del web

Sono proprio gli arti troppo sottili ad attirare l’attenzione degli haters sui social. Barbara D’Urso, infatti, ha ricevuto anche numerosi attacchi da parte di chi accusa un uso eccessivo di Photoshop. La bella conduttrice avrebbe dunque esagerato con il foto ritocco, tanto da mostrare il braccio sinistro troppo sottile e lungo e il piede sinistro che sembra una misura “45”, come sottolinea un utente.

Sono molti, anzi moltissimi, anche gli apprezzamenti. I fan di Barbara D’Urso non tardano a mostrare la loro stima nei confronti della conduttrice e qualcuno prende anche le sue difese. Un utente infatti risponde a tutti coloro che hanno attaccato “gli arti troppo lunghi”, spiegando che quelle parti del corpo sono immerse nell’acqua, quindi un’apparente deformazione in foto risulta normale.

Non tutti quindi sono convinti che dietro tanta perfezione non ci sia almeno la mano di un ottimo fotografo e di qualche pennellata di Photoshop. Ma la reazione complessiva è di tanta ammirazione per la napoletana.