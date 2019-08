Mazara del Vallo, Giulia Mazzeo eletta Miss Mare 2019

Giulia Mazzeo trionfa a Mazara del Vallo nella 31° edizione del “concorso Internazionale Miss Mare“, una produzione Natale e Piero Campisi. Nella piazza Mokarta, assiepata da migliaia di persone, sotto i riflettori della passerella hanno sfilato quindici modelle provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’evento patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo e dall’Assemblea Regionale Siciliana si è distinto per essere dedicato alla Violenza contro la Donne. Slogan “NO FEMMINICIDIO”. L’evento è stato presentato da Piero Campisi e Alessia Fabiani, sono intervenuti il prof. Danilo Di Maria che ha aperto l’evento con un prologo che ha fatto penetrare grandi emozioni nell’anima dell’universo maschile e in particolare in quello femminile, spesso vittima di violenza, a seguire l’artista Manuela Marascia che ha ricevuto il premio “Arte 2019”, in collegamento video il Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede che ha esternato compiacimento per l’iniziativa e ha invitato le donne vittime di violenza a denunciare.

Altri video messaggi sono pervenuti da Iva Zanicchi, Massimo Boldi, Silvia Mezzanotte, Alex Belli, Donatella Rettore, Roberto Onofri, Franco Oppini, Francesca Cipriani, Giancarlo Ratti, Sebastiano Lo Monaco e Gianfranco D’angelo. In evidenza il Gran Gala della Moda con Ciraolo, Clara Seidita, Ferrante e la sezione moda del Liceo Artistico di Mazara che ha dato spazio a giovani studenti stilisti emergenti per la linea “Un abito per Miss Mare”. A movimentare la grande Kermesse, oltre alle belle finaliste del concorso, si sono esibite tre potenziali eccellenze artistiche del territorio: Gloria che ha presentato in anteprima nazionale il suo singolo… Ivana e Melissa che hanno ricevuto il Premio Musica E… Young. Momento pieno di emozioni con la cantante di Sanremo Giovani “La Zero” che con la piccola Agnese ha emozionato le migliaia di persone presenti con la canzone “Nina è Brava”, con la cover “Anche un Uomo” e il nuovo singolo “San Lorenzo” all’artista napoletana assegnato il Premio “Sociale 2019”.

Miss Mare 2019, vince Giulia Mazzeo

Il Premio Musica E… Voce storica italiana è andato a Nick Luciani. Volto rivelazione della Tv è stato assegnato a Mirko Gancitano nel cast del programma “Top” su Rai Uno. Grande esibizione di Carola D’angelo e Amir nel corpo di ballo della Dance Works di Carla Favata che si è esibito in “Teodora”. Premio speciale per Marco Stabile nel ruolo di Fulvio dalla trasmissione Colorado di Italia Uno. Applausi per la news entry “Ciccioloso” estroso personaggio che attraverso il racconto di testi ironici abbraccia e regala un sorriso al mondo degli anziani e dei bambini. Il premio speciale “Giovani rilevazione Artisti dell’estate 2019” è andato agli scatenati Daniel e Astol che hanno mandato in delirio migliaia di fans provenienti da varie città italiane.

La Kermesse di bellezza “Miss Mare” che ha avuto come base la bella location “Baia del Conte”, permette di entrare nel mondo dello Spettacolo, Tv, Moda, Cinema, Pubblicità, è stata vinta dalla diciottenne Giulia Mazzeo (Miss Mare), 18 anni di Mazara del Vallo incoronata dal patron Natale Campisi e dall’assessore al turismo Germana Abbagnato. La neo eletta Miss Mare vive a Firenze ed è una studentessa che ambisce a diventare carabiniere ma all’all’occorrenza ambiziosa di intraprendere la carriera nel variegato mondo dello spettacolo.

La corona internazionale del contest, “Miss Mare in The World” è andata alla rumena Indira Brindau, 17 anni, premiata da Toni Scilla, già deputato all’Ars e attuale presidente Agri Pesca Sicilia. Altri titoli nazionali assegnati: Miss Italian Television a Giulia Santangelo, Miss Gambe a Sofia Bramato, Miss Ragazza Tv a Michela Gelmetti, Miss Eleganza a Annalisa Salsi, Miss New Model a Giulia Strazzera, Miss Cinema a Valeria Gancitano, Miss A29 a Martina Palumbo. Al altre partecipanti sono state assegnate fasce Testimonial sponsor. Parrucchieri ufficiali Centro Degrade’ Joelle “Maria Mori”, Make up artist model “Antemar” Radio ufficiale “Azimut Network”.