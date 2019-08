Migranti, Malta vieta l’ingresso alla nave spagnola Open Arms

Un “no” secco dal governo di Malta all’ingresso nelle acque territoriali della nave Open Arms, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva. Tra i 121 migranti a bordo ci sarebbero anche quattro bambini, tra cui due gemelli di nove mesi. La nave si trova a circa 60 miglia a ovest di Malta e a circa 30 miglia a est di Lampedusa.

Malta vieta l’ingresso a Open Arms

L’equipaggio a bordo di Open Arms il primo agosto ha recuperato 53 adulti e due bambini a bordo di una piccola imbarcazione. Successivamente ha salvato altre 69 persone mentre sabato due donne incinte sono state sbarcate. Nel complesso sarebbero 32 i minorenni.

L’ong spagnola ha esortato gli Stati membri dell’Ue a trovare un accordo per far sbarcare in continente i migranti. Il fondatore dell’organizzazione, Oscar Camps, ha chiesto una soluzione simile a quella dell’Alan Kurdi, la nave tedesca che ha potuto far sbarcare a Malta i 40 migranti.