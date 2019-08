Chiara Ferragni è incinta? Tutti gli indizi social di una seconda gravidanza

Sono tante le voci secondo le quali Chiara Ferragni è incinta. Non ci sono ancora conferme da parte dell’influencer e del marito Fedez, ma sui social ci sono tutti gli indizi di una seconda gravidanza.

Dopo la nascita del figlio Leone, i Ferragnez potrebbero essere pronti per allargare la famiglia. Chiara e Fedez stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza con gli amici. Ai più attenti è sorto il sospetto che ci sia una seconda cicogna in arrivo.

I fan hanno notato, infatti, il viso rilassato dell’influencer e il suo seno più morbido. Quello che ha attirato maggiormente l’attenzione, però, è Fedez. Le sue premure nei confronti della moglie sono sempre maggiori. Mani sul pancino e coccole infatti fanno ricordare di quando proprio due anni fa in estate annunciava l’arrivo di baby Leone.

I follower però non hanno ancora certezze e aspettano un post di conferma da parte dei Ferragnez.

“Oggi la Ferry si è svegliata con le tettone” dice in una storia Instagram il rapper rivolgendosi al figlio in auto mentre lei si tocca il reggiseno e replica veloce dando la colpa al costume. Nelle immagini social appare in topless con il marito tra baci e continui scambi di dediche d’amore: si stringono e si amano come non mai.

Un post di famiglia mostra il piccolo Leone mettere le dita in posizione di vittoria. Qualcuno azzarda che si possa trattare del numero due, in riferimento ad una nuova gravidanza e quindi ad un secondo figlio.

In un altro scatto, invece, Fedez tiene dolcemente la mano sulla pancia di Chiara in barca, mentre si scambiano un tenerissimo bacio. E infine quei ricordi dell’estate 2017 quando Chiara faceva l’ecografia e annunciava di essere in dolce attesa.

Al momento, quella di una nuova gravidanza per Chiara Ferragni, è soltanto un’ipotesi. La famiglia però è sempre molto attenta e premurosa nei confronti dei follower ai quali non fa mancare dettagli della sua vita. A questo punto non ci resta che aspettare un post di conferma da parte dei Ferragnez.