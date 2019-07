Chiara Ferragni in vacanza in Sicilia, stessa spiaggia stesso mare stesso bikini

Chiara Ferragni è in vacanza con la sua famiglia. L’influencer, il marito Fedez e il piccolo Leone fanno tappa in Sicilia. Un ritorno a tutto tondo. La Ferragni, infatti, ha scelto la stessa location del matrimonio ma anche i costumi che indossa non cambiano.

La nota canzone recita “stessa spiaggia, stesso mare”, nel caso di Chiara Ferragni possiamo aggiungere anche “stesso bikini”.

Chiara Ferragni in vacanza in Sicilia, stessa spiaggia stesso bikini

Per una volta i fan non dovranno impazzire cercando di capire quale sia il marchio indossato, e sponsorizzato, dall’influencer. I costumi indossati da Chiara Ferragni nella sua vacanza in Sicilia, infatti, li abbiamo già visti e sono dei modelli Calzedonia. Lo shooting era stato fatto proprio lì, a Siracusa. Stesso mare e stessi bikini.

Non si tratta di un déjà vu, anche questa mossa è stata calcolata. Nel suo caso, infatti, è un modo per fidelizzare i follower che, esaltatissimi, per una volta sanno già di brand indossa la loro beniamina.

Dopo le vacanze in Umbria con i parenti del marito Fedez, adesso tocca alla Sicilia. I Ferragnez lo avevano già annunciato. Così come ci hanno sempre mostrato sui social ogni dettaglio della loro vita, compreso il caricamento delle valigie in macchina prima della partenza.

La storia – o la story – quindi si ripete. La famiglia giovane, ricca e felice si fa una vacanza e posta tutto su Instagram. Il copione non cambia. Ci sono gli scherzetti di Fedez e gli scorci hot sul corpo di Chiara Ferragni, che si mostra con disinvoltura anche quando non indossa il reggiseno e le trasparenze lasciano poco all’immaginazione. Il piccolo Leo, ribattezzato Lello, sfoggia un costumino dietro l’altro, proprio come la mamma. Bagni in piscina o giro in barca circumnavigando l’isola di Ortigia, pizza, cannoli e cassatine, i Ferragnez non si fanno mancare proprio niente.

Se da un lato ci sono tanti ammiratori, che seguono la famiglia felice ad ogni loro passo, dall’altro ci sono le critiche dei follower pronti a far polemica su tutto.

Il prezzo da pagare è sempre lo stesso: le critiche dei follower che mettono il becco su tutto. “Siete sempre in vacanza? – Leone è più attaccato a Fedez che a te – Sei di nuovo incinta o sei ingrassata? – Che brutti occhiali, sembrano quelli degli umpa lumpa – Costano 300 euro? Dal marocchino li prendo a 3 euro”. Ma i Ferragnez sono felici, innamorati e, per adesso, in vacanza. Agli haters penseranno un’altra volta.

Foto Instagram Chiara Ferragni.