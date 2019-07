Non solo gossip su Chiara Ferragni. Il docu-film sulla sua vita arriva al Festival del Cinema di Venezia. L’influencer non si ferma mai e come un vero e proprio fiume in piena sbarca anche alla Mostra di Venezia con una pellicola su di lei.

Chiara Ferragni, il docu-film sulla sua vita al Festival del Cinema di Venezia

Chiara Ferragni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia c’è già stata tante volte. Questa occasione, però, è davvero speciale per lei. Il ritratto “Chiara Ferragni – Unposted“, infatti, sarà nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini.

Non la sua vita privata, quella è già disponibile su tutti i social di Chiara Ferragni e del marito Fedez. I due infatti non nascondono le vicende che riguardano la loro famiglia, che comprende anche il figlio Leone. Sia che si tratti di vacanze, di lavoro, di incontri o semplici “stravaganze” – come quella di Fedez che, solo a casa, si tinge i capelli di biondo – la vita dei Ferragnez è nota ai più.

Il progetto

Il ducu-film invece punta su altro. Realizzato da Elisa Amoruso, racconta come la rivoluzione digitale abbia cambiato il mondo attraverso la storia della prima influencer della moda, la sua esperienza come donna e come imprenditrice.

Chiara, come scrive su Instagram, “cercava per il docufilm un regista che fosse donna, italiana e che avesse le doti per documentare il suo lato più vero, più puro e magari più segreto, legato a tanti altri aspetti e momenti della sua vita”.

Il progetto racconta, “per la prima volta attraverso il cinema, un percorso terapeutico di apertura,di scoperta e di confronto sincero”.⁣ Il titolo rivela il suo punto di vista, “intimamente e diversamente da come solitamente lo condivido attraverso i social”, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara Ferragni mai vista fino ad oggi.