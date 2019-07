“La casa di Carta”, Tokyo posa con Chiara Ferragni e fa una dedica a Fedez

Milano e Tokyo insieme. Sembrerebbe un gemellaggio tra città e invece è molto di più. Tokyo è uno dei personaggi più amati della nota serie tv “La casa di Carta“. Milano è il modo in cui Chiara Ferragni ha voluto riferirsi a se stessa nel loro incontro.

Un’occasione imperdibile, ma la Ferragni in quel momento era senza Fedez, così ha chiesto all’attrice spagnola Ursula Corbero di mandare una dedica-video al marito.

“La casa di Carta”, Tokyo posa con Chiara Ferragni

Tokyo, infatti, posa un uno scatto con Chiara Ferragni e l’influencer lo pubblica sul suo profilo Instagram. L’attrice spagnola Urslua Corbero, che interpreta appunto Tokyo nella serie tv di cui si attende la terza stagione, ha incontrato la Ferragni a Madrid. Così l’influencer non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare una bella foto insieme.

Visualizza questo post su Instagram Tokio and Milan @ursulolita 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 29 Giu 2019 alle ore 1:58 PDT

La dedica a Fedez

Ma Chiara Ferragni, che era a Madrid per ricevere il premio come “Donna più influente del mondo glamour“, ha avuto anche un pensiero gentile per Fedez rimasto a casa. Forse per “limitare i danni” visto che l’ultima volta in cui il rapper è rimasto solo a casa ha deciso di uccidere la noia tingendosi i capelli biondi.

La Ferragni voleva che anche il marito godesse del fortunato incontro, così ha fatto fare alla Corbero un breve video di dedica. Fedez ha prontamente postato il video sul suo profilo Instagram commentando: “Una volta ho fatto un sogno che iniziava proprio così…”, corredato da occhi a cuoricino.

Visualizza questo post su Instagram Una volta ho fatto un sogno che iniziava proprio così… 😅😍 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 29 Giu 2019 alle ore 2:30 PDT

Immagine da Instagram.