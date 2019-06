Chiara Ferragni hot su Instagram con uno scatto dal doppio significato

Chiara Ferragni si mostra hot su Instagram con uno scatto dal doppio significato. L’influencer più famosa d’Italia ha postato una foto che da un lato ha lasciato senza parole, dall’altro, invece, ne ha suscitate tante dopo un’attenta riflessione.

In uno dei suoi ultimi scatti su Instagram, Chiara Ferragni non lascia spazio all’immaginazione: seno scoperto e una frase ironica sulle sue curve. Cosa avrà voluto dire con questa foto?

Visualizza questo post su Instagram Small boobs, big heart ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Giu 2019 alle ore 10:47 PDT

Chiara Ferragni hot con uno scatto dal doppio significato

Chiara Ferragni ha raggiunto una popolarità ormai quasi leggendaria. Nel tempo si è portata dietro polemiche per alcune sue scelte e allo stesso tempo tanto sostegno da parte dei fan. Insomma rimane sempre-verde il celebre detto “purché se ne parli”.

La mamma più famosa di tutta l’Italia torna ancora una volta a far parlare di sé. Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto tanto hot quanto profondo. La foto la mostra con il seno nudo e solo una mano a coprirlo. Accanto una frase che porta inevitabilmente ad una riflessione.

“Small boobs, big heart“. Ironizza così Chiara Ferragni sulle sue curve. E i commenti non tardano ad arrivare. La parola più ricorrente è “Same”, come se le utenti del web si stringessero attorno all’influencer dalla quale si sentono supportate. D’altra parte se una come Chiara Ferragni ce l’ha fatta nonostante le forme “scarse”, allora c’è speranza per tutte.

Solitamente la bellissima influencer è al centro di enormi polemiche su quanto esponga sé stessa e la propria famiglia nella gogna mediatica. Questa volta, però, lo scatto di Chiara è veramente da sottolineare. Con la sua foto, ma soprattutto con il suo messaggio, invita ad una riflessione seria.

Chiara Ferragni si mostra per quello che è. Sullo sfondo una comune cucina, che potrebbe essere quella di ognuno di noi. In primo piano la bella influencer senza veli. Chiara Ferragni si mostra per quella che è, indossando soltanto i suoi grandi occhi azzurri, il tanto discusso taglio di capelli, e coprendo il seno con la mano.

L’influencer questa volta vuole andare oltre. In un mondo sempre più bombardato all’importanza dell’apparenza, Chiara punta invece sulla bellezza interiore. Non importa che taglia di reggiseno si porti, una donna è bella e unica per quello che ha dentro. E non per quello che si vede dall’esterno.

Forse, per una volta, ci auguriamo che il titolo di influencer vada veramente a buon fine. Speriamo che tante ragazze e donne capiscano che l’importante è stare bene con se stesse e mostrarsi per quello che si è veramente, non per quello che gli stereotipi ci impongono.