Ferragnez in vacanza in Umbria, il lato B di Chiara Ferragni fa impazzire i fan

I Ferragnez sono di nuovo in partenza. La famiglia, sempre al centro delle attenzioni dei media, dopo il viaggio a Tokyo, si concede una vacanza in Umbria. Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone si concederanno qualche giorno di relax in un “vecchio castello”.

La famiglia più social d’Italia ha postato le foto della partenza ma quello che ha fatto impazzire i fan è stato il lato B di Chiara Ferragni, che ha scatenato diverse reazioni. L’influencer non ha dato risposte delle sue ma l’estate è ancora lunga e dopo l’Umbria sarà la volta delle Sicilia e Ibiza. Possiamo aspettarci di tutto.

Ferragnez in vacanza in Umbria, la partenza

I Ferragnez scattano selfie prima di mettersi in marcia, inquadrano l’auto stracolma di valigie e aggiornano i follower sui preparativi, dalla tinta serale del rapper all’aperitivo in terrazza alla discussione sul gommone. Tutto pronto per la partenza. Le stories di Instagram ne sono piene.

Così Chiara Ferragni ha dato ufficialmente inizio alle sue vacanze estive. Come aveva già annunciato qualche settimana fa, insieme a Fedez e al piccolo Leone trascorreranno un mese all’insegna del relax e del divertimento. Lo scatto postato sui social dall’imprenditrice digitale per dare il via alla sua summer 2019 è a dir poco sexy e sta facendo impazzire i suoi fan.

Il lato B di Chiara Ferragni fa impazzire i fan

Finalmente l’annunciato mese di vacanze estive è arrivato. Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez e al figlio Leone si dedicano giorni di relax e divertimento. Hanno ufficialmente preso il via quelle che l’influencer ha chiamato “Holidays with the whole family”.

Per festeggiare la partenza, Chiara ha postato una sua fotografia davvero sexy. La Ferragni è in piscina e prende il sole di schiena su un materassino gonfiabile. Quello che cattura l’attenzione, però, è il suo lato b che appare quasi in primo piano.

A didascalia del post si legge: “Le vacanze con tutta la famiglia iniziano: Umbria, Sicilia e poi Ibiza”. La fashion blogger, il rapper, il loro pargoletto e anche il buldog Matilda, si fermeranno come prima tappa in Umbria, dai parenti di Federico, per poi andare in Sicilia, dai familiari di Chiara e, infine, a Ibiza dove contribuiranno all’afflusso dei Vip che l’isola registra nel mese di agosto.

Le reazioni dei follower

Ai follower di Chiara Ferragni non poteva sfuggire il post con le foto della partenza ma quello che ha maggiormente attirato l’attenzione è stato il suo lato B.

Tra i tantissimi commenti si legge: “Ahhh però sei messa bene, per quest’estate hai vinto te” oppure “Sei la più bella dell’ universo, Madre Natura” . Poi ‘Carlettolife’, una specie di influencer che sui social racconta la sua vita con i nonni, scrive: “O Chia’ io so umbro abito vicino ad Assisi con i mi nonni passa per pranzo te famo due tagliatelle fatte n casa col tartufo …. casa nostra non è un granché però se sta bene … poi la zi Gianna che ha 97 anni te segue sempre!!”.