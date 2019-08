Strage di El Paso, la madre del killer avvertì la polizia prima della sparatoria

La madre di Patrick Crusius, il killer 21enne autore della strage di El Paso, avvertì la polizia settimane prima della sparatoria.

La donna chiamò la polizia settimane prima della sparatoria perché preoccupata dal fatto che il figlio possedesse un fucile d’assalto. Lo rivelano i legali della famiglia, secondo quanto riporta la Cnn.

La donna contattò la polizia di Allen, la città texana di residenza, e l’ufficio a cui fu trasferita le rispose che alla sua età il figlio poteva legalmente acquistare un’arma del genere.

La tragedia

Crusius, suprematista bianco di 21 anni, ha ucciso 20 persone in un supermarket del Texas. Il supermercato era all’interno del grande centro commerciale Cielo Vista, un nome poetico – ricorda Ansa.it – che ricorda Cielo Drive, l’indirizzo di Beverly Hills in cui 50 anni fa la setta Manson compì una strage. Il bilancio sarebbe di 20 vittime, di cui 4 bambini, secondo alcuni media locali.

Il sospetto arrestato per la sparatoria in Texas è un giovane bianco di 21 anni, che avrebbe usato un il fucile d’assalto Ak-47. Le prime immagini mostrano un giovane bianco di corporatura normale, pantaloni chiari e t-shirt scura. L’uomo è entrato nel centro commerciale dall’ingresso di un parcheggio con un fucile e un paio di cuffie alle orecchie, probabilmente per attutire il rumore dei colpi.

Per un’ora migliaia di clienti che si trovavano nei negozi e nei ristoranti, sono piombati nel terrore. Dopo i primi spari c’è stato un fuggi fuggi generale, ma nessuno sapeva esattamente in che direzione scappare. Alcuni locali hanno fatto scattare immediatamente il lockdown, isolandosi dal resto dello shopping center. Diversi visitatori hanno telefonato alle forze dell’ordine e hanno cominciato a mandare sms ai propri cari. La polizia è arrivata in forze, insieme all’Fbi e alle ambulanze, ma è passata almeno un’ora prima della cattura del sospetto attentatore.