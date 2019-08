Il meteo nel primo weekend di agosto, generale ondata di caldo in arrivo

Cresce l’attesa per l’arrivo del Ferragosto. In molti si preparano alle tante desiderate vacanze. Che siano al mare o in montagna, non importa, purché si trovi un poco di fresco.

È proprio quello che ci vuole considerando che le previsioni meteo nel primo weekend di agosto vedono l’arrivo generale di un’ondata di caldo.

Vediamo adesso quali sono nel dettaglio le previsioni per l’Italia fornite dal Centro Meteo Italiano.

Il meteo di venerdì 9 agosto

AL NORD

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di locali acquazzoni e temporali sulle Alpi e Appennino prima di un generale miglioramento già dalla serata.

AL CENTRO

Mattinata di gran sole sulle regioni centrali. Nessuna precipitazione prevista anche nel pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi sia in Appennino che sulle regioni tirrenche e quelle adriatiche.

AL SUD

Anche al sud Italia ci attende una giornata all’insegan del bel tempo. Sarà l’ennesima giornata soleggiata e dal clima estivo con cieli sgomberi da nubi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari, sia al primo mattino, che al pomeriggio e in serata.

SICILIA

Altra giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nella mattinata sia poi al pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli saranno sereni lungo la costa e sulle aree interne.

Temperature stazionarie o in calo al sud, in aumento invece al nord Italia.

