Una buona notizia per i nostalgici degli anni Novanta. Disney ha annunciato di aver messo in cantiere il reboot di “Mamma, ho perso l’aereo”. “Home Alone”, uscito nelle sale nel 1990, lanciò Macaulay Culkin e fu campione al box office incassando oltre 476 milioni di dollari nel mondo.

Ma non solo. Presto vedremo anche i reboot di altri celebri film come “Una notte al museo”, “Una scatenata dozzina” e “Diario di una schiappa”. I rifacimenti approderanno direttamente sul servizio in streaming della Casa di Topolino, che sbarcherà negli Usa dal 12 novembre.

“Mamma ho perso l’aereo”, presto il reboot targato Disney

La notizia ufficiale è arrivata da Bob Iger, CEO della The Walt Disney Company, durante l’assemblea degli azionisti. Iger ha fatto sapere che la società sta sviluppando il rifacimento del film promettendo “una rilettura moderna per le nuove generazioni”. La trama infatti dovrà tenere di conto delle nuove tecnologie, compreso l’avvento di smartphone e social. Sarà interessante vedere un Kevin Mccallister in chiave contemporanea. Emergono già le prime indiscrezioni sul reboot. Non è ancora certo ma sembra che sarà Dan Mazer ad occuparsi della sceneggiatura, mentre per quanto riguarda il cast si parla di Melissa McCarthy.