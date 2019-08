“Non ho capito perché il Presidente della Camera Fico, invece di mettere prima in agenda il taglio dei parlamentari, lo ha messo dopo la mozione di sfiducia. Non è colpa mia e non mi permetto certo di interpretare i pensieri del presidente Fico”. Lo afferma il vice premier e ministro dell’Interno, intervenuto a Non Stop News su Rtl 102.5.

Salvini “Il 20 agosto sfiduciamo Conte”