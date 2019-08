Italrugby, domani Cattolica Test Match contro la Russia a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ITALPRESS) – Una calda giornata di sole ha fatto da sfondo al Captain’s Run della nazionale italiana di rugby che domani affronterà la Russia nel Cattolica Test Match in programma allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo test in preparazione della Coppa del Mondo. “Abbiamo rispetto per la Russia – ha detto alla vigilia il capitano azzurro Sergio Parisse – squadra che di certo non regalera’ nulla sul campo. Vogliamo vincere mettendo in campo il nostro rugby. I carichi di lavoro in questo periodo sono intensi e un po’ di stanchezza potrebbe essere fisiologica: saremo al massimo per l’esordio contro la Namibia il prossimo 22 settembre a Osaka. La gara di domani sara’ importante per testare in che condizioni siamo sia dal punto di vista fisico che tecnico, visto che giocheremo contro un avversario con cui non siamo abituati a giocare – ha detto ancora Parisse – Sara’ l’ultima chance per il nostro tecnico e tutto lo staff per scegliere i 31 giocatori che andranno al Mondiale. Abbiamo molto chiaro il piano per il Giappone. E’ stato svolto un lavoro ottimo a Pergine Valsugana, ai propri club di appartenenza e anche qui a San Benedetto. La preparazione e’ stata bilanciata bene senza avere carichi mentali eccessivi”, ha concluso Parisse.

(ITALPRESS).