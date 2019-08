Melissa Satta e Thais Wiggers a Porto Cervo per una reunion bollente | FOTO

Reunion bollente per Melissa Satta e Thais Wiggers a Porto Cervo. Sono passati quasi 14 anni da quando le due ex veline hanno ballato per la prima volta insieme sul bancone di “Striscia la Notizia”. Adesso posano insieme a Ferragosto e gli scatti hot accendono gli animi dei follower.

Melissa Satta e Thais Wiggers a Porto Cervo per una reunion bollente

Dopo l’esperienza a Striscia qualcuno si allontana, altre rimangono in buoni rapporti. Per Melissa Satta e Thais Wiggers il tempo sembra non essere passato. Belle, sexy e amiche proprio come allora, le due ex veline in vacanza a Porto Cervo posano insieme come ai vecchi tempi, mettendo in mostra i loro fisici scultorei e regalando ai follower uno shooting imperdibile.

La bionda e la bruna, queste le caratteristiche storiche delle veline di Striscia, hanno mantenuto anche i loro colori di capelli nel tempo. Nelle ultime foto pubblicate sul profilo della ex velina bionda, possiamo notare un altro volto conosciuto che appartiene proprio alla bruna ex velina, Melissa Satta.

Il fisico hot che sfoggiano insieme infuoca il web. Curve mozzafiato e abbronzature sexy alimentano e infuocano gli animi dei followers in un continuo esploit di commenti e apprezzamenti. In pochi minuti arriva una pioggia di like sulle foto. E aumentano di ora in ora.

Inoltre, la didascalia che Thais scrive accanto alla foto fa sorridere i fan: “Perché ogni volta che ci vediamo, ci facciamo grandi risate!! Tvb 4 ever”. Ulteriore dimostrazione che il loro rapporto è rimasto immutato nel tempo, così come i loro corpi dalle forme impeccabili.

Immediata, infatti, è stata la reazione dei fan che hanno apprezzato molto gli scatti pubblicati sui social. “Non potete capire che bello vedervi insieme”, scrive un utente, “Che bellezze”, aggiunge un altro. E ancora “Avete regalato emozioni uniche”, “Le veline più belle di sempre”.