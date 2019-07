Melissa Satta nuda in spiaggia, lo scatto manda in delirio i fan

Melissa Satta colpisce ancora. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae nuda in spiaggia e la foto manda immediatamente in delirio i fan.

Il web si è scatenato con commenti e condivisioni della bella Melissa nuda. Ad onor del vero, l’ex velina ha un fisico davvero invidiabile e negli ultimi tempi sembra addirittura più bella – sempre che sia possibile. Sarà merito del relax delle vacanze o dell’amore ritrovato con il marito Kevin Prince Boateng, non lo sappiamo, ma le suo foto mandano in tilt i fan.

Più bella che mai

Il relax è un ottimo alleato della bellezza. Non che Melissa Satta ne abbia bisogno ma le vacanze le stanno facendo proprio bene. A questo poi va aggiunta la felicità di un amore che va a gonfie vele, e il gioco è presto fatto.

Tra la bella ex velina e il marito Kevin Prince Boateng, infatti, è risbocciato l’amore e i segnali positivi si vedono. La conferma definitiva arriva su Instagram dove la showgirl ha pubblicato l’immagine di un enorme mazzo di rose rosse e il cuore pulsante del suo Prince.

Da giorni ormai i due lanciavano via social segnali di riavvicinamento: foto di famiglia, appuntamenti serali e allenamento insieme. Ora, però chi pensava che si trattasse solo di una ricerca di sintonia per il bene del piccolo Maddox, non può avere alcun dubbio. La foto condivisa da Melissa Satta è inequivocabile: i “Satteng” sono tornati insieme quindi, e si amano più che mai.

Quando si sono detti addio lo scorso inverno, in pochi avrebbero scommesso in un ritorno di fiamma. “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. Così aveva fatto sapere Melissa Satta per allontanare i dubbi sul suo matrimonio con Boateng.

Melissa Satta nuda in spiaggia

La foto pubblicata su Instagram da Melissa Satta sprizza sensualità da ogni parte. Per coprire le zone intime, l’ex velina usa un enorme cappello di paglia, ma è chiaro che, tolto questo, non ha addosso alcun indumento.

La Satta tira la testa leggermente indietro e con i capelli accarezza la sabbia. I suoi occhi sono chiusi e la sensualità che emana raggiunge picchi stellari. Insomma, l’ex velina è più bella che mai e la reazione dei fan è stata immediata.

Davanti ad uno scatto simile, infatti, i fan non avrebbero mai potuto mantenere il silenzio. Melissa, sul suo profilo Instagram, vanta quasi 4 milioni di follower e tutti sono rimasti incantati dalla sua bellezza. La fotografia in cui appare nuda in spiaggia ha collezionato oltre 72 mila like e tantissimi commenti.

Tra questi si legge: “Scioccante da quanto bella…” oppure “Veramente bellissima… sei la dea della bellezza” o ancora “Sempre bellissima e affascinante… Chapeau”. Ovviamente, la maggior parte dei messaggi sono scritti dai maschietti, ma anche le femminucce hanno apprezzato la bellezza dell’ex velina.

Visualizza questo post su Instagram 👒 Ph @raffomarone Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 28 Lug 2019 alle ore 11:41 PDT

Foto da Instagram.