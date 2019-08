A Lampedusa sbarcano 16 migranti, tensione alta sul fronte Open Arms

Sono giunti in nottata a Lampedusa i 16 migranti che erano stati intercettati su un barchino nei pressi dell’isola dalla Guardia di Finanza. Come riporta Ansa.it, la piccola imbarcazione che aveva problemi di galleggiamento è stata segnalata e lasciata alla deriva. I migranti prima sono stati trasbordati sul pattugliatore delle Fiamme gialle e una volta sbarcati sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Sarebbero tutti di origini tunisine.

Nuovo sbarco a Lampedusa

Sono inoltre programmati dei trasferimenti verso Porto Empedocle dei 102 migranti già identificati che si trovano nell’hotspot dell’isola, tramite una delle due navi che collegano giornalmente Lampedusa e Linosa con la Sicilia.

Intanto diciottesima notte sulla nave Open Arms per i 107 migranti a bordo della imbarcazione della ong spagnola e la tensione aumenta. Ieri sera, dalla Spagna, è arrivata la proposta di fare attraccare la nave in un porto delle Baleari, più vicino rispetto a quello indicato ieri pomeriggio. Ma la ong ha rifiutato per via della distanza: “Queste persone devono sbarcare subito”. Salvini attacca: “Rifiutare è inaccettabile e a bordo non c’è emergenza sanitaria”.

Attesa oggi la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal ministro dell’Interno contro il Tar che ha dato l’ok all’ingresso della nave. Ieri in quattro si sono gettati dalla nave per raggiungere la terraferma ma sono stati raggiunti dai volontari che li hanno soccorsi e riportati sulla imbarcazione.

Foto di Francisco Gentico.